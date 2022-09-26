ФОТО. Усадьба Валдеки – от лесного уголка до загородной резиденции одной из самых богатейших семей довоенной Латвии

Зрители сериала "Эмилия. Королева латвийской прессы" наверняка помнят сцену, в которой семья Беньяминов с гордостью обедает в своем замке. Замок Валдеки – уникален. Мало того, что в нем снимали популярный сериал, он до сих пор принадлежит семье Беньяминов! И хотя территория дворца уже не такая роскошная, как раньше, само здание сумело сохранить свое первоначальное величие.

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Как пишет портал Visit Tukums, слово "Валдеки" означает "лесной уголок". В 1845 году владелец имения Николаус фон Коскуль из нескольких крестьянских дворов имения Айздзире создал имение Валдеки и подарил его своей супруге Луизе.

Господский дом в имении Валдеки появился в 1882 году, возможно, его проектировал курляндский архитектор Теодор Зейлер. Необычное настроение зданию придает барочная лестница, сооруженная в 1930-е годы.

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В начале XX века имение принадлежало посланнику Ойгену Шварцу. В 1931 году сильно запущенную усадьбу у скульптора Арнолдса Дзиркалиса за 6 миллионов латов купил король латвийской прессы, миллионер Антон Беньямин (1860-1939), создавший здесь образцовое хозяйство – "жемчужину латвийского села". Прекрасный пейзаж представлял собой парк, каскад прудов с мостиками и павильонами.

В 1941 году имение национализировали, а его владелица Эмилия, вдова Антона Беньямина, была выслана в Сибирь. В семью Беньяминов имение вернулось лишь в 1997 году.

В имении доступна для осмотра выставка крупноформатных фотографий путешествий, снятых приемным сыном Беньяминов – Юрисом, который был первым в Латвии фотографом, снимавшим цветное фото, химиком и владельцем фабрики пленок в Канаде.

Помимо усадьбы, посетители Валдеки могут прогуляться по парку и увидеть хозяйственные постройки и теплицы, где когда-то занимался сельским хозяйством Антон Беньямин.