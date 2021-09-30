ФОТО. Усадьба Вирка в Кулдиге: очарование старины в современном интерьере

Отправляясь в поездку в Курземе, обязательно стоит побывать в усадьбе Вирка, расположенной на северной окраине Кулдиги. Очарование старинного поместья, построенного еще в XVI веке, сочетается в ней со всеми современными удобствами, которые только можно представить. Но и ей пришлось пережить немало сложных времен…

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первым владельцем мызы Вирка был Юрген фон Фиркс, построивший здесь первый дом еще в 1494 году – в полутора километрах к северо-западу от нынешнего старого моста через Венту на левом берегу, сообщается на сайте усадьбы Вирка.

Foto: no muižas arhīva

Усадьба усадьбы Вирка изначально строилась как летняя усадьба, но позже была включена в застройку города Кулдиги. На старых фотографиях видно, что изначально в поместье не было стен в стиле модерн и веранды в конце здания. Однако в начале XX века здание расширили.

Примечательно, что господский дом усадьбы Вирка – единственная деревянная усадьба в Кулдиге и в 2014 году ей был присвоен статус памятника архитектуры местного значения. Здание выделяется большим крыльцом, на которым, на втором этаже расположен большой крытый балкон. Окна, балкон и крыльцо дома украшены резьбой по дереву.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Līga Veide

В прошлом по рекам Латвии ходили пассажирские лодки и баржи. На рубеже XIX и XX веков, а также в более поздние годы движение в нижнем течении Венты поддерживали пароходы с небольшой осадкой. В то время из Кулдиги в Вентспилс и обратно ходил пароход "Сарья", в последующие годы – теплоход "Пилтене". Причал был построен у водяной мельницы мызы Вирка, которая оказалась единственным подходящим местом для перегрузки грузов и откуда вела дорога в город. В этом месте нет сильного течения, а глубина и ширина реки достаточны для того, чтобы корабль развернулся.

Foto: Privātais arhīvs

Но поместье переживало и тяжелы времена. В начале Великой Отечественной войны в усадьбе располагался госпиталь для русских солдат. Во время Дней леса ученики гимназии Вилиса Плудониса облагородили один из участков земли вокруг усадьбы, высадив на нем тополя и сосны. Кроме того, был посажен 31 дуб в память о депортированных в Сибирь жителях Кулдиги.

В конце войны в поместье Вирка располагалась Кулдигская автотракторная станция, что также значительно сказалось на состоянии дома.

Foto: Līga Veide

Foto: Andrejs Ņikiforovs

Foto: Andrejs Ņikiforovs

Рядом с усадьбой находится небольшой парк, созданный в XIX веке, где некоторое время находился бетонный фонтан, построенный в 1952 году Рамоной Зомерфельде, одной из последних выпускниц Кулдигской средней школы искусств и ремесел. К сожалению, в 1970-х годах фонтан разобрали. Части фонтана в настоящее время украшают окрестности усадьбы и используются как цветочные горшки.

Сегодня в здании находится бутик-отель Virkas Muiža, который является самой большой гостиницей в Кулдиге. В отеле 22 дизайнерских номера, каждый из которых отличается особой атмосферой и характером. В одной из комнат можно найти широкий подоконник, где можно почитать книгу или выпить чашечку кофе и полюбоваться прекрасным пейзажем. В другом – возможность остановиться в небольшой башне усадьбы, а номер для молодоженов с просторным открытым балконом с видом на сад и просторной ванной комнатой станет подходящим местом для празднования прекрасных моментов.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.