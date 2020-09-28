Расположенный в Гулбенском крае комплекс усадьбы Ранкас, его ухоженная территория, живописные развалины и пруд заставляют каждого, кто приезжает сюда на прогулку, почувствовать себя в самой настоящей сказке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет celotajs.lv, строительство центра усадьбы Ранка, вероятно, началось после 1724 года, в середине XIX века (приблизительно в 1836-1866 годах) была значительно перестроена, тогда же здесь были возведены и остальные хозяйственные постройки. Правда и бед усадьба пережила немало – войну, несколько пожаров... В XX веке здесь располагались разнообразные учебные заведения: в 1930-х годах – Школа домашнего хозяйства Ранки, а после Второй мировой войны –Сельскохозяйственная школа Ранки.

Из-за двух пожаров усадьба сильно пострадала на рубеже 1980-90-х годов. Но в 2013 года в замке регулярно ведутся восстановительные работы и, на данный момент, отремонтированы уже три здания усадьбы – амбар, конюшня и Новый замок.

Впрочем, усадьба – не единственное, что привлекает сюда гостей. Постройки окружены парком, площадь которого составляет 12 га и который включает в себя три пруда – Романтический, Панорамный и Пейзажный. Дополнительно про поместье Ранкас можно узнать ЗДЕСЬ.

А что еще посмотреть в Гулбенском крае мы писали здесь – Маршрут для выходных: Что посмотреть в Гулбене и его окрестностях.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.