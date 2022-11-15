ФОТО. Установлена главная рождественская елка Вентспилса

Во вторник, 15 ноября, в преддверии Адвента в Вентспилсе установили главную рождественскую елку в самом сердце города – на площади Лиелая. Постепенно в городе будут устанавливаться и остальные елки, которые в ближайшие дни начнут украшать елочными игрушками.

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Главная елка приехала в этом году в Вентспилс из Зуруского лесничества Пилтенской волости Вентспилсского края. Ее высота составляет 15 метров.

В среду, 16 ноября, привезенные из леса елки установят на Ратушной площади, Рыночной площади и в Детском городке. В это Рождество Старый город украсит 10-метровая елка, а посетителей Детского городка порадует 8-метровая елка.

У спортивного центра Парвента в минувшие выходные установили каркасную елку, состоящую из 200 маленьких елок. Для этого были закуплены елки, растущие в подлеске и канавах неподалеку от Элкшкене, которые в ближайшее время должны были быть вырублены и переработаны в щепу.

Украшать елки начнут уже в четверг, 17 ноября, и предполагается, что к Первому адвенту, который в этом году наступит 27 ноября, все елки в Вентспилсе будут полностью готовы.

Вентспилсские новогодние елки были выбраны в сотрудничестве с Latvijas valsts meži.