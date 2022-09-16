ФОТО. Утес Звартес на реке Амата – любимое место ведьминского шабаша

В Латвии много интересных природных объектов, которые непременно стоит посетить. Особенно богата такими местами долина реки Гауи и одноименный природный парк. А объект, который стоит увидеть – утес Звартес, с которого открывается отличный вид на окрестности.

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Утес Звартес образовался около 350 миллионов лет назад в результате размывания рекой Амата находящихся на ее берегу песчаниковых пород. Он состоит из двух частей — в юго-восточной части утеса находится изогнутый полукругом обрыв высотой до 44 м, а в северо-западной части – омываемый рекой Амата выступ скалы высотой до 19 метров.

Название утеса связано с хутором "Звартес", который находился здесь еще после Второй мировой войны.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Утес Звартес знаменит своими мифами. Здесь в древние времена собирались ведьмы, чтобы вдоволь наплясаться и повеселиться до первых песен петухов. Говорят, древние люди могли предсказывать время шабаша по погоде: если ветер дует в лицо, значит, ведьмы уже мчатся к утесу на своих метлах.

Надо признать, что ведьмы были довольно мудры и знали хитрые рецепты применения лечебных растений. А нужные им трава и цветы росли на расположенном тут же лугу Рагану ("Ведьмин луг"). Здесь же рядом размещены информационные стенды и обустроена стоянка для автомашин. Кстати, она платная – 2 евро.

Утес – прекрасное место для отдыха. Причем совершенно неважно приехали вы сюда семьей, или с друзьями. После того, как вы взберетесь на утес, можно прогуляться по его окрестностям, посмотреть на Ведьмин луг, утес Миглас и прогуляться вдоль реки Аматы до моста Вецлаучу и обратно.