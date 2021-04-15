ФОТО. Утраченная слава: Маршрут для тех, кто любит прикоснуться к прошлому и погулять по развалинам

Если вы один из тех людей, которых хлебом не корми – дай погулять по развалинам, то эти пять мест доставят вам истинное удовольствие. Развалины церквей, замков… очень часто это довольно грустное зрелище, но нельзя отрицать, что во всем этом есть некое своеобразное очарование, которое и манит к ним такое большое количество людей.

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По словам Линды Шаблико, которая и поехала по этому необычному маршруту, таких мест в их списке стандартных направлений для прогулок не было, но внезапно они стали такими ж важными и интересными, как и овраги, пещеры и песчаные отложения. "Заброшенные места всегда вызывают вопросы: что здесь было раньше, что сейчас, кто-то восстановит или снесет это в будущем?", - говорит Линда, поделившаяся с Тургидом своими снимками с этих поездок.



От лютеранской церкви Вецкалснава в Мадонском районе остались одни руины, сквозь которые светит застенчивое весеннее солнце. "Я медленно вошла в церковь и почувствовала, какие мы маленькие. Не только с точки зрения роста, но и величия. Такая впечатляющая аура у церкви", - говорит Линда.

Руины лютеранской церкви в Салгале (Озолниекский край), к сожалению, огорожены и попасть внутрь в данный момент невозможно. "Но об этом не стоит беспокоиться, потому что через оконные арки можно увидеть немного той красоты, которая была раньше. Например, высокие круглые колонны, - говорит Линда. – И, что еще интересно, так этот тот факт, что часть церковного интерьера в свое время была передана на хранение в музей Рундальского замка".

Линда также включила в свой маршрут Одзиенское поместье. Одзиенский дворец – один из самых значительных средневековых замков или памятников стиля неоготики в странах Балтии. В свое время в комплекс поместья входило более 30 зданий, что по тем временам было весьма впечатляющим числом. После аграрной реформы в 1920-х годах Одзиенский дворец потерял хозяина и постепенно погиб. В советское время здание частично функционировало для нужд общественной жизни одзиенцев с домом культуры и библиотекой. Сейчас поместье потихоньку возрождается – восстановлен трактир поместья, бывший маслозавод, в котором теперь расположена пивоварня, садовый домик и т.д. Главное здание же замка восстановлено лишь частично – в правом крыле реконструированы пять залов и уложено новое кровельное покрытие. Левое же крыло, по прежнему, стоит в руинах.

Стоит посетить также парк Юмправмуйжа. Парк Юмправмуйжа в Межотненской волости – один из самых красивых и романтичных усадебных парков в Латвии. Он расположен на скалистом берегу Лиелупе с нехарактерным для Земгале рельефом: обнажениями доломитовых скал, оврагами, ручьями и даже небольшим водопадом.

В парке до сих пор сохранились выдающиеся элементы парковой архитектуры. Романтические искусственные руины замка на скалистом берегу Лиелупе – единственные в Латвии, построенные в конце XVIII века. В овраге парка у ручья расположена бывшая часовня, а глубже в парке находится холм с кладбищем семьи владельцев усадьбы Лидингхаузен-Вольф, некогда украшенный резным каменным саркофагом, пишет сайт tourism.bauska.lv. Часовня – молитвенный дом в парке Юмправмуйжа, построенный в конце 19 века как архитектурный элемент романтического ландшафтного парка.

Ну и, наконец, руины замка Айзкраукле. Руины средневекового замка Ливонского ордена находятся на берегу Даугавы, у притока Кариексте. Замок был построен в 1224 году в большой спешке как укрепление для защиты от литовских захватчиков. Он просуществовал до XVII века и был разрушен во время польско-шведской войны. До нашего времени сохранилась лишь одна стена и фундамент. "Это действительно очень живописный уголок Латвии. Нам повезло, потому что мы добрались до руин замка почти на закате и это сделало нашу поездку еще более запоминающейся", – заключила Линда.

Познакомиться с другими путешествиями Линды Шаблико по Латвии можно здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.