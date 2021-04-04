ФОТО. Утраченная слава: Поместье Зентене в Тукумском крае

К сожалению, в Латвии достаточно заброшенных поместий и усадеб, былое великолепие которых сейчас почти незаметно. Одно из таких мест – поместье Зентене в Тукумском крае.

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Замок поместья Зентене построен около 1850 года и является одним из самых ярких образцов позднего классицизма.

Во время реставрации главной лестницы здания была обнаружена надпись на немецком языке о том, что она была установлена в 1843 году. Видимо, этот год можно считать годом начала строительства. Не исключено, что новый замок был построен на фундаменте старого, пишет портал manasvietas.blogspot.com.

На фоне других замков в стиле классицизма Зентене выделяется наличием герба рода Ливенов на фронтоне замка. В замке сохранилась также декоративная отделка интерьера, созданная в формах неоренессанса, сказано на портале Visit Tukums. Находящаяся в замке печь построена в стиле ампир.



Ливены владели поместьем с 1804 года. В 1939 году, продав все оставшееся в Латвии имущество, княгиня Констанция фон Ливен репатриировалась в Германию вместе со своей дочерью. В 1922 году центр усадьбы Зентене был передан Министерству труда Латвийской Республики для создания санатория для государственных служащих, но проект так и не был реализован. Были выделены помещения под народный дом и школу, которая и разместилась в поместье в 1938 году.

В 2009 году школу закрыли, а в 2011 году усадьбу приобрел гражданин России, который, к сожалению, не стал вкладывать средства в реконструкцию.

Перед зданием растет самый толстый тис в Латвии (2,35 м), а в парке площадью 20 га – 15 саженцев деревьев и кустов иноземных пород.

Фотографиям поместья мы обязаны нашей читательнице Наталье. Больше фотографий об этом и других местах можно посмотреть в ее Instagram.

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