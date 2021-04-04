ФОТО. Утраченная слава: Поместье Зентене в Тукумском крае
Foto: Nataļja Jelovska

К сожалению, в Латвии достаточно заброшенных поместий и усадеб, былое великолепие которых сейчас почти незаметно. Одно из таких мест – поместье Зентене в Тукумском крае.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Замок поместья Зентене построен около 1850 года и является одним из самых ярких образцов позднего классицизма.

Во время реставрации главной лестницы здания была обнаружена надпись на немецком языке о том, что она была установлена в 1843 году. Видимо, этот год можно считать годом начала строительства. Не исключено, что новый замок был построен на фундаменте старого, пишет портал manasvietas.blogspot.com.

На фоне других замков в стиле классицизма Зентене выделяется наличием герба рода Ливенов на фронтоне замка. В замке сохранилась также декоративная отделка интерьера, созданная в формах неоренессанса, сказано на портале Visit Tukums. Находящаяся в замке печь построена в стиле ампир.


Ливены владели поместьем с 1804 года. В 1939 году, продав все оставшееся в Латвии имущество, княгиня Констанция фон Ливен репатриировалась в Германию вместе со своей дочерью. В 1922 году центр усадьбы Зентене был передан Министерству труда Латвийской Республики для создания санатория для государственных служащих, но проект так и не был реализован. Были выделены помещения под народный дом и школу, которая и разместилась в поместье в 1938 году.

В 2009 году школу закрыли, а в 2011 году усадьбу приобрел гражданин России, который, к сожалению, не стал вкладывать средства в реконструкцию.

Перед зданием растет самый толстый тис в Латвии (2,35 м), а в парке площадью 20 га – 15 саженцев деревьев и кустов иноземных пород.

Фотографиям поместья мы обязаны нашей читательнице Наталье. Больше фотографий об этом и других местах можно посмотреть в ее Instagram.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Поместья и замки Латвии Активный отдых Курземе Мызы и замки Латвии Тукумс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€