ФОТО. Утраченная слава: принадлежавшая немецким баронам Сейская усадьба

Восхищение и восторг, которые когда-то испытывали гости Сейского поместья, давно в прошлом. Теперь это забытое и заброшенное здание ничем не выдает случайным путникам своей былой славы.

Расположенная в Сейском крае Сейская усадьба была построена в далеком 1766 году. Почти через 100 лет – с 1883 по 1885 годы – здание серьезно перестроили. Как рассказывается на сайте Сейского края, с 1751 по 1920 годы поместье принадлежало немецким баронам фон Дунтен, которые использовали его в качестве летнего места для отдыха.

В усадьбе было 22 комнаты, среди которых большой зал, голубой и розовый залы, комната хозяйки, комната дворецкого и т.д. потолок в столовой был украшен летающими ласточками на синем фоне. Поскольку у владельцев поместья была недвижимость и в других местах Латвии (Дунте, Мурмуйже, Скулте) и Германии, то во время их отсутствия за усадьбой присматривал специально назначенный управляющий поместьем.

Во времена Первой Латвийской республики в поместье был устроен клуб, а в советсткое время здесь располагались контора и клуб колхоза Komunārs. В наши дни поместье оказалось совсем заброшено и представляет собой печальное зрелище.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых мест можно ознакомиться ЗДЕСЬ.