ФОТО. Утраченная слава: Пять заброшенных церквей вокруг Мадоны

Кто-то любит залезать на каждую встреченную смотровую башню в округе, кто-то обошел уже все природные тропы Латвии или объехал большую часть замков и поместий. А еще есть такие люди, которые жизни не представляют без попыток прогуляться по очередным развалинам.

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Тургид предлагает вам "прогуляться", пусть и виртуально, по заброшенным церквям вокруг Мадоны, которые осмотрел и сфотографировал латвийский путешественник, автор проекта "Взгляни на Латвию" Артис Шукотс. По словам путешественника, все заброшенные церкви можно посетить за один день, так как они находятся относительно недалеко друг от друга.

Толка. Церковь воздвижения Креста Господня

Расположение: Вестиенская волость



Вецкалснавская лютеранская церковь

Расположение: Калснавская волость

Берзаунская церковь Троицы живоначальной

Местоположение: Берзаунская волость

Вестиенская евангелическо-лютеранская церковь

Расположение: Вестиенская волость

Православная церковь Сретения Господня в Лидере

Расположение: Аронская волость

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.