ФОТО. Утраченная слава: Риебиньское поместье, где раньше творили художники, а потом сделали склад
Foto: DELFI

Оказавшись в Латгалии, обязательно побывайте рядом с Прейли: помимо Прейльского замка и парка, имеет смысл доехать до Риебини и погулять по Риебиньскому поместью. Усадьба с парком, где в начале XX века собирались художники, музыканты и скульпторы, расположена всего в шести километрах от Прейли.

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Согласно информации на сайте Visit Preiļi, усадьба была построена в XVII веке. Поместье много раз меняло хозяев, которые, чередуясь, успели разбить ландшафтный парк и установить бассейн с фонтаном. К самому поместью усилиями чиновника польского двора Михаила Вайсенхофа были пристроены боковые постройки одинаковой величины и две башни. В одной из башен находилась городская капелла, в другой – библиотека поместья.

Левую пристройку к дому называли "оркестровым домом", потому что во времена Вайсенхофов здесь жили дворцовые музыканты, в правой же пристройке располагалась кухня и складские помещения. Помимо обширной библиотеки в замке была создана галерея, в которой можно было полюбоваться на собранные многочисленными хозяевами поместья картины и скульптуры.

Во время Михаила Вайсенхофа Риебиньское поместье было у всех на слуху – хозяева вели роскошный образ жизни и устраивали шумные вечеринки. О свадьбе дочери Вайсенхофа в 1775 году писала даже вильнюсская пресса. Но подобный образ жизни чаще всего приводит к долгам и разорению, что и произошло с Риебини – в 1874 году усадьбу продали польскому инженеру С. В. Кербедзу.

ФОТО. Утраченная слава: Риебиньское поместье, где раньше творили художники, а потом сделали склад
Foto: DELFI

Сам хозяин прожил в Польше большую часть своей жизни, но дочь Кербедзы Евгения была известным меценатом, и в начале XX века она отреставрировала усадьбу и передала ее для использования художникам, писателям и композиторам.

ФОТО. Утраченная слава: Риебиньское поместье, где раньше творили художники, а потом сделали склад
Foto: DELFI

Разные польские художники регулярно посещали Риебини, а известный литовский художник и композитор Микалоюс Константинас Чюрлёнис какое-то время даже жил здесь. Именно Чюрлёнису приписывают выражение: "Риебини — это настоящий рай для художников". Часто говорят, что мыза Риебини — первое место проведения художественных пленэров в Латвии.

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В 1918 году, во время аграрной реформы, центральную часть поместья передали в самоуправление Силаянской волости, которая, в свою очередь, в 1920 году устроила здесь начальную школу. Последняя просуществовала в помещениях усадьбы до 1979 года, а позже колхоз использовал господский дом поместья в качестве склада.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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