ФОТО. Утраченная слава: Руины необычной церкви Смайжу в Приекульском крае
Foto: Edgars Pohevičs

К сожалению, в Латвии достаточно мест, которые время не пощадило. Среди них встречаются и руины бывших усадеб, и остатки разнообразных домов отдыха и школ, и развалины церквей. Руины церкви Смайжу – одно из таких мест.

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Церковь, которая сильно отличается от большинства религиозных строений, находится в Грамздской волости. Она была построена в промежутке между 1929 и 1939 годами на пожертвования церковных активистов по не очень характерной для церкви технологии – методом литья бетона. Помимо этого, здание украшает необычный символ с изображением животного, который находится прямо над входом.

До Второй мировой войны в приходе Смайжской церкви насчитывалось более 400 членов, однако в 1952 году он прекратил свое существование. До наших дней сохранились башня и стены церкви. Стоит отметить, что здесь часто проводят различные мероприятия, это особенно популярное место для проведения концертов.

Руины церкви Смайжу и ее окрестности запечатлел фотограф Эдгар Похевич. Другие его фотографии можно посмотреть здесь.

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