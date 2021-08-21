ФОТО. Утраченная слава. Руины Вецкалснавской церкви, где до сих пор проходят свадьбы

Чем люде так привлекают разнообразные развалины? Это практически не поддается объяснению, но руины Вецкалснавской лютеранской церкви – это место, где хочется остановиться, погулять и максимально насладиться открывающимися видами.

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Раньше здесь стояло деревянное здание, которое было разрушено в 1643 году. Первые сведения о каменной церкви появляются лишь в 1774 году – в церковной книге можно найти упоминания о привозе на это место камней. Само строительство началось лишь 50 лет спустя, в 1824 году, и закончилось в 1835-м.

С 1908 по 1918 год пастором Калснавского прихода был Андриевс Ниедра, латвийский писатель и политический деятель.

Во время Второй мировой войны церковь была разрушена – в 1944 году немецкие войска взорвали церковную башню и подожгли здание. С тех пор церковь не восстанавливалась и сейчас здесь сохранились лишь руины. Впрочем, за руинами и окружающей их территорией присматривают и содержат в порядке, а время от времени здесь даже проходят богослужения, концерты духовной музыки и свадебные церемонии.

Как выглядит свадебная церемония в развалинах Вецкалснавской лютеранской церкви, можно посмотреть здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.