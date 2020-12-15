ФОТО. Утраченная слава: Усадьба Лестене в Тукумском крае
Foto: F64

К сожалению, в Латвии достаточно заброшенных поместий и усадеб, былое великолепие которых сейчас почти незаметно. Одно из таких мест – усадьба Лестене в Тукумском крае.

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Согласно сайту проекта Латвийской национальной библиотеки "Потерянная Латвия", история поместья Лестене восходит к началу XIX века. С годами владельцы земли менялись, пока во второй половине XX века в здании не открыли школу.

Усадьба окружена огромным парком с множеством деревьев и кустарников - вы можете только представить, как она выглядела, когда усадьба была в зените своей славы. В настоящее же время территория находится в частной собственности.

Что еще посмотреть в Тукумсе, читайте здесь, а вот небольшая фото прогулка по мызе Лестене.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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