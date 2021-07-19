ФОТО. Утраченная слава: Заброшенная церковь в Лидере

Кто-то любит залезать на каждую встреченную смотровую башню в округе, кто-то обошел уже все природные тропы Латвии или объехал большую часть замков и поместий. А еще есть такие люди, которые жизни не представляют без попыток прогуляться по очередным развалинам. Православная церковь Сретения Господня в Лидере – одно из таких мест.

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Видземе, особенно те места, где расположено Лидере, в первой половине XIX века были протестантским регионом и основной конфессией там были лютеране и баптисты. О в 1940-х годах произошло массовое обращение жителей Видземе в православие. При этом считается, что процесс основывался не на религиозных, а на экономических соображениях – неурожай, слухи о возможном приобретении (для православных) земель на юге России и т.д. Православные общины формировались вне границ приходов – в них входили люди, решившие перейти в православие, из нескольких близлежащих приходов.

Foto: Māris Stiprais

Известно, что официально Лидерский православный приход существует с 1847 года, по после Второй мировой войны количество прихожан значительно уменьшилось и в 1952-53 годах приход свою деятельность прекратил. В 1960-х годах в здание проникли воры и ценные церковные принадлежности были украдены.

Деятельность прихода ненадолго возобновилась примерно в 1995 году. Восстановленная община собралась в помещении бывшей школы, расположенной неподалеку. Затем началась уборка и ремонт здания церкви, но они не были завершены из-за отсутствия средств.

Foto: Māris Stiprais

В настоящее время формально приход все еще существует, однако здание церкви продолжает медленно разрушаться. Вот фотографии заброшенного строения, которые сделал Марис Стипрайс.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.