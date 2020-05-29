ФОТО. Утраченная слава: Замковый комплекс поместья Марциена

Еще один старинный замковый комплекс – на этот раз расположенный в 10 километрах от Мадоны – переживает сейчас далеко не самые лучшие свои дни. А если быть точнее, то, к сожалению, уже вряд ли что-то поможет.

Замок Марциена ведет свою историю с XVI века, когда построен первый господский дом. Около 1830 года замок Марциена был большим трехэтажным зданием со сводчатыми подвалами и черепичной крышей, пишет портал Visit Madona. Большинство предметов его интерьера – мебель, резьба по дереву и т.д. – были выполнены местными мастерами.

Замок расположен в 10 километрах от Мадоны и в 1,5 километрах от спа-курорта Mārcienas muiža, который сейчас носит название бывшего замкового комплекса. На самом же деле Mārcienas muiža в свое время была отделена от замкового комплекса Марциена и, под названием Леяс-Патмалниеки, продано фон Ханшману. Тот начал перестраивать здание усадьбы и свой нынешний вид оно приобрело в 1908 году.

Оригинальный же замок Марциена был разрушен во время пожара в 1918 году: считается, что его поджег собственный хозяин – барон фон Майдель – после чего мужчина застрелился. Двоих сыновей и жену он заранее отправил в безопасное место, в Германию. К сожалению, исторических подтверждений этих фактов не имеется.

В 2007 году Марциену посетили прямые потомки Майделей, живущие в Новой Зеландии – связь своих предков с Марциеной они случайно обнаружили благодаря интернету. К сожалению, у них тоже не было информации об обстоятельствах разрушения замка и гибели барона, а также о дальнейшей судьбе рода.

На территории замка сохранились отдельные здания – дом садовника, развалины конюшни, клеть. Конюшня – красивое здание с колоннами – использовалась под квартиры вплоть до 1978 года, но, к сожалению, сейчас она превратилась в развалины. Под конюшней – сводчатый подвал, рядом пристроены хлева, которыми пользуются жильцы соседних домов. На месте замка в советское время построено многоквартирное здание, а развалины уже в 30-е были убраны и встроены в фундамент Мадонского дома культуры. Развалины с бывшим парком при замке принадлежат самоуправлению.

Впечатляющие кадры с этого места были сделаны фотографом Марисом Стипрайсом