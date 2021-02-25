ФОТО. Увековечили эпоху: Бетонные блоки с советской символикой неподалеку от Царникавы

Советский Союз перестал существовать уже много лет назад, но, время от времени, в Латвии все еще можно наткнуться на его наследие. Как, например, в Межгарциемсе, где в одно место собраны пара десятков бетонных блоков, украшенных разнообразной советской символикой.

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Когда-то здесь находился военный городок, где размещалась воинская часть противовоздушной обороны Советского Союза. И еще пару лет назад это место выглядело довольно заброшено и малопривлекательно, а эти самые бетонные блоки, которые сейчас аккуратно собраны в одном месте, были разбросаны по городку и окружающему его лесу.

Foto: Nataly Hlapkovska

Но в 2019 году здесь началось строительство бизнес-парка "Межгарциемс", и в процессе приведения в порядок окружающей территории власти Царникавы приняли решение не избавляться от этих блоков полностью, а сохранить их, собрав в одно место. У блоков были укреплены края и верхняя часть, а вокруг них проложены дорожки (под снегом их не видно, но они там есть!), установлены фонари и скамейки.

Специально ради того, чтобы полюбоваться на советское наследие, сюда, наверное, нет смысла ехать, но вот совместить с поездкой на море – почему бы и нет? Особенно с учетом того, что и в Гарциемсе, и в Царникаве есть отличные места для прогулок. Так, например, здесь – "ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю" мы рассказывали о тропе в Гарциемсе, а здесь – "Интересный маршрут для прогулки: круг в 12 километров возле Царникавы" предлагали пройтись по маршруту в Царникаве.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.