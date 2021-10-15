ФОТО: Уютный комплекс для отдыха на берегу Даугавы — Lapsu ciems
Foto: @visit.baltics

"Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось". Хозяева комплекса отдыха Lapsu ciems говорят, что эта цитата Коэльо как раз про них. Отдых здесь будет тихим, спокойным и комфортным, а гости смогут побыть в тесном контакте с природой.

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Комплекс Lapsu ciems находится в Яунелгавском районе. Он был открыт в 2019 году, когда у владельцев возникло желание спрятаться от городской суеты и найти тихое место на берегу Даугавы. "Умиротворение и восхитительная сила излучин Даугавы были и остаются вдохновением для воплощения наших идей", — говорит владелица Линда Лапса. Комплексом Lapsu ciems управляет вся семья Лапса, поэтому ему было дано такое название. Линда говорит, что слово ciems (деревня) в названии было выбрано потому, что все от мала до велика вложили свой труд в создание этого места.

Сначала Линда и Каспарс просто искали землю и пустили этот процесс на самотек, решив, что "тот самый" земельный участок "придет" к ним сам. По стечению обстоятельств земельный участок был найден во время рыбалки и богатый улов послужил сигналом к ​​тому, что земля неподалеку подойдет для покупки.

Идея построить дом отдыха возникла уже после, а ведь владельцы и понятия не имели — что, как и зачем? "Это был большой и очень сложный процесс", — признается Линда. Изначально участок был полностью заросшим и неухоженным, работы было много, а временами даже казалось, что задуманное и начатое семьей совершенно невозможно. Но постепенно все прояснилось. "Наши друзья очень нам помогли и включились в работу, за что им огромное спасибо", — говорит Линда.

Домики в комплексе Lapsu ciems простые, светлые, в каждом есть дровяная печь, что придает пространству особенный уют. Благодаря большим окнам они сливаются с окружающей природой. Хозяева позаботились о том, чтобы в домиках было все необходимое для комфортного и уютного отдыха. Еду можно готовить как внутри на красивой белой кухне, так и снаружи на гриле, который находится рядом с каждым домом.

В комплексе Lapsu ciems можно отдыхать круглый год, ведь в каждом времени года есть свое очарование. Например, зимой здесь можно попариться в бане и окунуться в ледяную Даугаву. Конечно, если она не замерзла.

На территории расположены три кемпинговых домика, баня, волейбольная площадка и места для барбекю. В каждом домике есть кухня, где есть все необходимое для готовки. Но самое замечательное то, что баня находится прямо на берегу Даугавы. Там можно расслабиться и душой, и телом, попарившись и искупавшись в Ликтеньупе.

Комплекс для отдыха находится в 116 км от Риги. В этом районе есть и другие развлечения и достопримечательности. "Гости обычно берут напрокат моторную лодку и плывут по Даугаве к руинам Кокнесского замка. Такая прогулка никого не оставит равнодушным. Руины с реки выглядят иначе, чем с суши. В четырех километрах от нас находится скала Стабурагс, куда гости тоже часто отправляются на лодке", — рассказывает Линда.

По словам владельцев комплекса Lapsu ciems, работы и идей на будущее много, но сейчас приятно осознавать, что самое сложное позади и настало время совершенствоваться и развиваться.

Подробнее узнать про возможности отдыха в комплексе Lapsu ciems можно на Facebook и в Instagram, а также на сайте.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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