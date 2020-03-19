ФОТО. Узнаете, где сделаны фотографии? Это все Видземе!

В Латвии много замечательных мест, которые, безусловно, заслуживают внимания. Среди них встречаются как красивые, по-своему уникальные города, так и завораживающая природа. Одни мы с вами узнаем сразу же, едва взгянув на фотографию, к другим приходится присматриваться и искать знакомые черты.

На этот раз, благодаря аэрофотографу Михаилу Игнатсу и пилоту-инструктору Андрею Асарсу, мы предлагаем посмотреть на живописные пейзажи Видземе. Можете ли вы угадать, где были сделаны эти фотографии?

Маленькая подсказка – названия запечатленных на снимках мест можно найти в галерее в подписях под каждой фотографией.