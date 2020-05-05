ФОТО. В 100 метрах от моря рядом с магнолиями – новое место для отдыха в Энгуре

Если вы хотите отдохнуть в тишине и покое от городской суеты, то совсем скоро это можно будет сделать в новом гостевом домике Magnolia Park в Энгуре.

Семья Чукури из Елгавы приобрела недвижимость в Энгуре у моря более 10 лет назад с мыслью о том, что здесь появится летний домик, в котором они будут проводить время в теплое время года. Но за время строительства дома и появления вокруг него сада мысль проводить здесь лето трансформировалась в желание жить в Энгуре постоянно.

Хозяйка дома Лигита увлекается садоводством и коллекционирует различные редкие растения, которым нужно было все больше и больше места в саду. В большем почете у хозяйки оказались и магнолии. В итоге недостаток места решили расширением участка, а кроме сада, по предложению хозяина Модриса, построили еще и несколько гостевых домиков. В конце прошлого сезона домики опробовали родные и друзья семьи, а, начиная с апреля нынешнего года, небольшие коттеджи может зарезервировать любой желающий.

Foto: Inga Vīņaude

Гостевые дома расположены в Энгуре в 100 метрах от моря, они были построены с использованием новейших технологий и отапливаются солнечными батареями. В каждом из коттеджей расположены два номера, в которых могут разместиться по два человека. При необходимости для ребенка или подростка предлагается дополнительная кровать. В каждом номере свой туалет, душ, кухня, Smart-TV, Wi-Fi и большая деревянная терраса. Гости также могут посетить большой сад с магнолиями и другими растениями, который примыкает к территории, на которой расположены гостевые домики. Гости могут бесплатно воспользоваться велосипедами и пляжными полотенцами.

Foto: Inga Vīņaude

В будущем у домиков планируется также установить большую круглую палатку для кемпинга с прозрачной крышей.

Энгуре (в переводе угорь) - старинный рыбацкий посёлок, который в последние годы стал популярным местом для отдыха. Недалеко расположено озеро Энгурес, которое считается одним из самых интересных мест в Латвии. Вокруг прекрасные леса, море и природа. На велосипедах или пешком можно исследовать округу.

Забронировать номера в Magnolia Park можно на сайте Booking или по телефону +371 29424424.