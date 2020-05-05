ФОТО. В Балви тоже расцвела сакура. И это очень красиво!

Солнечная и теплая погода за окном явно говорит нам о том, что в Латвию наконец-то пришла весна. Другое тому свидетельство – зеленые деревья вокруг, которых с каждым днем становится все больше. А уж сколько разного цветет в природе прямо сейчас!

Мы уже показывали фотографии того, как цветет сакура в парке Победы в Риге, как выглядит Национальный ботанический сад в Саласпилсе и как цветут магнолии в Ботаническом саду ЛУ, но помимо них, в Латвии есть множество мест, где можно полюбоваться на цветущие деревья. Так, например, на днях наконец-то расцвела сакура в Балви и вот как красиво это выглядит:

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.