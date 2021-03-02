ФОТО. В Цесвайнском замке продолжаются реставрационные работы

Цесвайнский замок выделяется своей уникальностью не только в пределах Латвии. Его запоминающийся внешний вид привлекает немало желающих посмотреть и на то, как замок выглядит изнутри. Однако вот уже три с лишним года попасть туда нельзя – Цесвайне закрыт на реставрацию.

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Весной прошлого года в Цесвайне полностью восстановили крышу замка, сильно пострадавшую во время пожара 2002 года и сейчас продолжают строительные работы внутри помещений. Были построены теплотрасса и теплоузел, а также проведены работы по гидроизоляции фундамента. В подвальном этаже практически завершено проведение канализации и водопровода, близятся к концу электромонтажные работы. Начались работы по утеплению полов в подвале. Подвальные окна также уже готовы, их установка будет проведена немного позже.

До сих пор в замке было только печное отопление, но в будущем планируется подключить центральное отопление, поэтому в данный момент тщательно оценивается текущее состояние печей и принимается решение о их восстановлении или демонтаже.

Продолжаются работы над техническим заданием на установку лифта для доступа в замок людей с ограниченными возможностями. В планах создание помещений для проведения семинаров, конференций и музейных выставок, а также усовершенствование автоматической пожарной и охранной сигнализаций. Кроме того, в замке будет создан новый вход с пандусом в цокольный этаж здания и облагорожена прилегающая к нему территория.

Cтроительные работы в замке в данный момент выполняет SIA RERE Meistari, автор строительного проекта SIA Arhitektes Ināras Caunītes birojs, а работы по надзору за строительством осуществляет ООО Warss +.

По словам специалиста по связям с общественностью Цесвайнского края Линды Ванаги, ожидается, что намеченный на 30 апреля срок завершения работ, будет продлен. А, значит, обновленного Цесвайнского замка мы пока не увидим.

Цесвайнский замок или замок Адольфа фон Вульфа считается одним из ярчайших достижений архитектуры второй половины XIX века. Это шедевр эклектизма, в котором соединились архитектура, скульптура, искусство по металлу и живопись. Цесвайнский замок является памятником архитектуры государственного значения, и с 1997 года он входит в список Европейского культурного наследия.

Foto: Nataly Hlapkovska

Замок строился с 1893 по 1896 год. С 1919 года в замке находилась школа, а в 2002 году пожар уничтожил крышу замка. В Цесвайне построена новая средняя школа, и замок постепенно приобретает свой изначальный вид. В 2003 году восстановлена крыша левого крыла замка, в 2006 году - башня замка.