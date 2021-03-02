ФОТО. В Цесвайнском замке продолжаются реставрационные работы
Foto: Uģis Fjodorovs

Цесвайнский замок выделяется своей уникальностью не только в пределах Латвии. Его запоминающийся внешний вид привлекает немало желающих посмотреть и на то, как замок выглядит изнутри. Однако вот уже три с лишним года попасть туда нельзя – Цесвайне закрыт на реставрацию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Весной прошлого года в Цесвайне полностью восстановили крышу замка, сильно пострадавшую во время пожара 2002 года и сейчас продолжают строительные работы внутри помещений. Были построены теплотрасса и теплоузел, а также проведены работы по гидроизоляции фундамента. В подвальном этаже практически завершено проведение канализации и водопровода, близятся к концу электромонтажные работы. Начались работы по утеплению полов в подвале. Подвальные окна также уже готовы, их установка будет проведена немного позже.

До сих пор в замке было только печное отопление, но в будущем планируется подключить центральное отопление, поэтому в данный момент тщательно оценивается текущее состояние печей и принимается решение о их восстановлении или демонтаже.

Продолжаются работы над техническим заданием на установку лифта для доступа в замок людей с ограниченными возможностями. В планах создание помещений для проведения семинаров, конференций и музейных выставок, а также усовершенствование автоматической пожарной и охранной сигнализаций. Кроме того, в замке будет создан новый вход с пандусом в цокольный этаж здания и облагорожена прилегающая к нему территория.

Cтроительные работы в замке в данный момент выполняет SIA RERE Meistari, автор строительного проекта SIA Arhitektes Ināras Caunītes birojs, а работы по надзору за строительством осуществляет ООО Warss +.

По словам специалиста по связям с общественностью Цесвайнского края Линды Ванаги, ожидается, что намеченный на 30 апреля срок завершения работ, будет продлен. А, значит, обновленного Цесвайнского замка мы пока не увидим.

Цесвайнский замок или замок Адольфа фон Вульфа считается одним из ярчайших достижений архитектуры второй половины XIX века. Это шедевр эклектизма, в котором соединились архитектура, скульптура, искусство по металлу и живопись. Цесвайнский замок является памятником архитектуры государственного значения, и с 1997 года он входит в список Европейского культурного наследия.

ФОТО. В Цесвайнском замке продолжаются реставрационные работы
Foto: Nataly Hlapkovska

Замок строился с 1893 по 1896 год. С 1919 года в замке находилась школа, а в 2002 году пожар уничтожил крышу замка. В Цесвайне построена новая средняя школа, и замок постепенно приобретает свой изначальный вид. В 2003 году восстановлена крыша левого крыла замка, в 2006 году - башня замка.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Видземе Поместья и замки Латвии Мызы и замки Латвии Цесвайне
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€