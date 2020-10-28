ФОТО. В часе езды от Риги: Арайшский археологический парк — уникальный музей под открытым небом

Если вы любите историю и не прочь погулять на свежем воздухе или хотите показать детям, как жили наши с вами далекие предки, то отправляйтесь в Арайшский археологический парк, неподалеку от Цесиса. На машине это всего около часа пути, зато в конце дороги вас будет ждать отличное место для осенней прогулки и возможность получить новые знания.

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Парк-музей Арайши был основан еще в 1983 году, когда после ряда археологических раскопок на этом месте было обнаружено характерное для Латвии озерное поселение.

Но, на самом деле, все началось еще в XIX веке, когда местный граф Зиверс нашел на берегу Арайшского озера остатки древней стоянки. В то время достаточного внимания находке уделять не стали и следующие поиски следов поселения начались здесь лишь в середине XX века.

За 10 полевых сезонов в 1965-69 и 1975-79 годах экспедицией Института истории Латвии под руководством Яниса Апалса были исследованы три четверти из 2500 кв.м. поселения и дорога к берегу. Эти раскопки и показали, что Арайши — латгальское поселение IX-X веков. В раскопках приминали участие водолазы, которые и обнаружили большинство предметов, явно показывавших, что здесь жили древние люди – были найдены глиняные сосуды, их осколки и другие старинные предметы. Для того, чтобы тщательнее исследовать объекты, скрытые водой, уровень озера был понижен на один метр, были насыпаны земляные валы, а подтекающую воду откачивали насосами.

Поселение находилось на небольшом островке и было хорошо укреплено. Археологи называют такие поселения "озерными замками" и они были очень характерны для этого богатого на озера региона Латвии. Фундамент замка сохранился полностью, а позже археологи нашли около 145 жилых и хозяйственных построек.

Foto: Nataly Hlapkovska

Поскольку поселение достаточно хорошо сохранилось, ученые приняли решение о его реконструкции, которая и прошла в период с 1981 по 1995 года. Но надо учесть, что восстановительные работы продолжаются и сегодня и, по крайней мере, неделю назад Арайшский озерный замок был закрыт для посетителей на реконструкцию и висящее на входе на территорию музея объявление гласило, что откроется он только 6 ноября. Однако продававшая нам билеты женщина сказала, что восстановительные работы в замке продлятся до следующего года. Кто из них был прав – мы, к сожалению, не знаем.

Впрочем, посмотреть в Арайши можно не только на озерный замок. Здесь также находятся развалины средневекового Арайшского замка, а также реконструированная стоянка людей каменного и бронзового веков.

Foto: Nataly Hlapkovska

Арайшский каменный замок был построен Ливонским орденом еще в XIV веке и просуществовал до XVII века, причем попасть в замок можно было только по подъемному мосту, перекинутому через сухой защитный ров.

До середины XVI века замок был замком хозяйственного назначения для резиденции магистра Ливонского ордена – Цесисского замка. А позже, во время существования Задвинского герцогства, замок стал центром фольварка – служебного поместья, принадлежащего королю Польши.

Впрочем, замок постигла печальная участь – во время Ливонской и шведско-польской войн замок был разрушен. В последующие годы камни средневековой крепости замка были использованы для строительства дома приходского священника и Драбешской усадьбы.

Foto: Nataly Hlapkovska

Помимо озерного замка и руин замка средневекового, в Арайшском археологическом парке можно посмотреть на воссозданную стоянку людей каменного и бронзового веков, расположившуюся на так называемом Девичьем острове – это название носит южная оконечность полуострова на озере Арайшу.

Первые жители здесь поселились еще в каменном веке – это стало понятно после проведенных в середине XX века раскопок (были найдены орудия труда, возраст которых превышал 4 тысячи лет). В итоге были принято решение построить здесь жилища каменного, железного и – позже – бронзового веков, которые позволили бы всем желающим составить впечатление о том, как жили наши далекие предки. Все эти реконструкции опираются на данные, полученные при изучении действительно существовавших в Латвии поселений разных эпох.

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