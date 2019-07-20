ФОТО: В Даугавпилсе открылся фестиваль исторической реконструкции "Динабург 1812"

В Даугавпилсе открылся международный фестиваль исторической реконструкции "Динабург 1812", посвященный историческим событиям начала XIX века, когда храбрый гарнизон Динабургской крепости смог отразить нападение армии Наполеона в июле 1812 года.

В этом году традиционный фестиваль отмечает свой первый юбилей - пятилетие. Главная цель мероприятия заключается в популяризации Даугавпилсской крепости и поддержки деятельности клубов военно-исторической реконструкции.

Программа фестиваля началась 20 июля с церемонии торжественного поднятия исторического флага крепости и открытия Николаевских ворот. Затем начался парад клубов исторической реконструкции в сопровождении духового оркестра. В мероприятии участвовали около 160 участников из 15 клубов исторической реконструкции и исторического танца, которые представляли Латвию, Литву, Россию, Польшу, Чехию и Беларусь.

Фестиваль завершится в воскресенье, 21 июля. Организаторы подготовили для посетителей разнообразную программу, аттракционы для детей, уличные кафе, ярмарку домашних производителей и ремесленников, а также ярмарку предметов антиквариата.