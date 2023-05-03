ФОТО: В Даугавпилсе открывается "Инженерный арсенал". Что там можно увидеть?
Foto: Publicitātes foto/Ирина Маскаленко

5 мая в Даугавпилсской крепости открывается Центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Официально "Арсенал" должен был открыться еще в январе этого года, но затянулись работы по реставрации и установка мебели.

На открытии 5 мая ожидается крупнейшая в Латгалии выставка ретро-техники. Это двигатели, велосипеды, машины скорой помощи и пожарных прошлых лет, старые фотоаппараты, а также мотоциклы спидвеистов, руль которых поворачивается только влево.

Всего в "Арсенале" около 70 экземпляров мопедной техники и более 30 экземпляров ретро-автомобилей. Среди автомобилей есть машины советского производства – "Москвичи", "Волги", "Жигули". Есть и зарубежные Mercedes 190sl, лондонское такси – черный кэб, Rolls-Royce Silver Shadow.

После открытия во дворе Центра пройдут концерты и мастер-классы. 5 мая вход на все мероприятия бесплатный.

Подробности - тут.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Как появились пакоматы?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?