ФОТО: В Даугавпилсе открывается "Инженерный арсенал". Что там можно увидеть?

5 мая в Даугавпилсской крепости открывается Центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал".

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Официально "Арсенал" должен был открыться еще в январе этого года, но затянулись работы по реставрации и установка мебели.

На открытии 5 мая ожидается крупнейшая в Латгалии выставка ретро-техники. Это двигатели, велосипеды, машины скорой помощи и пожарных прошлых лет, старые фотоаппараты, а также мотоциклы спидвеистов, руль которых поворачивается только влево.

Всего в "Арсенале" около 70 экземпляров мопедной техники и более 30 экземпляров ретро-автомобилей. Среди автомобилей есть машины советского производства – "Москвичи", "Волги", "Жигули". Есть и зарубежные Mercedes 190sl, лондонское такси – черный кэб, Rolls-Royce Silver Shadow.

После открытия во дворе Центра пройдут концерты и мастер-классы. 5 мая вход на все мероприятия бесплатный.

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