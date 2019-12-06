ФОТО. В Даугавпилсском крае заработала деревня Деда Мороза Sniegavilla

До Рождества и Нового года осталось не так много времени и самое время запланировать, как вы хотите их провести. 13 декабря в Даугавпилсском крае начала работу деревня Деда Мороза SniegaVilla, наполненная различными чудесами и сюрпризами.

SniegaVilla расположена в сказочном сосновом лесу на базе отдыха "Вирогна" всего в 30 минутах езды от Даугавпилса. По словам организаторов, детей ждет большая развлекательная программа, которая включает в себя прохождение по тропе препятствий, квест "ворота времени", звездный лабиринт, обсерваторию Деда Мороза и химическое шоу.

Кроме того дети смогут встретиться с собаками пород хаски и аляскинский маламут и не тольнко погладить и сфотографироваться с ними, но и покататься на запряженных собаками упряжках.

Foto: Publicitātes attēli

Мероприятие, в основном, проводится на свежем воздухе, на главной площади сказочной деревни, где сияет огнями новогодняя елка. Если представление запланировано в вечернее время, то в программу также включено огненное шоу. Детей также ждет горячий обед и подарки от Деда Мороза каждому участнику.

Кроме того, в SniegaVilla предусмотрены и специальные "Семейные посещения" – предложения для семей с детьми от года до 12 лет. Действуют 21 и 22, 28 и 29 декабря. В рамках этого формата проводится так называемый "малышник" — специальная новогодняя программа для самых маленьких: для детей от 1 до 2 лет "Моя первая елочка", для детей от 3 до 4 лет – "Снежный сон".

Foto: Publicitātes attēli

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