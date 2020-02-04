ФОТО: В Елгаве начали создавать скульптуры к предстоящему фестивалю

3 февраля в Елгаве началась настоящая зимняя магия - участники 22-го Фестиваля ледовых скульптур начали создавать свои первые работы. Сейчас в Елгаве трудятся 30 профессиональных скульпторов из семи стран мира. Главной темой фестиваля в этом году являются "Супергерои".

Начиная с 4 февраля, скульпторы начнут создавать командные скульптурные формы, и продолжат это делать вплоть до пятницы, 7 февраля. Каждая команда использует один большой (200 х 100 х 50 см) и восемь маленьких ледяных блоков (100 х 50 х 25 см) для их построения.

Художники используют лед высочайшего качества, полученный при помощи искусственного замораживания. По сравнению с натуральным льдом он намного чище и долговечнее, поскольку не имеет пузырьков воздуха. По словам организаторов, отдельные скульптуры будут храниться в холодильниках до открытия фестиваля.

Напоминаем, что посетителей фестиваля приглашают познакомиться с различными супергероями с 7 по 9 февраля на бульваре Яниса Чаксте, на Почтовом острове и впервые в концертном зале под открытым небом Mītava. Все три дня фестиваля будут сопровождаться обширной культурной программой для всей семьи – спектакли и игры для детей в первой половине дня; вечером же эстафету будут принимать известные латвийские музыканты.

При этом огранизаторы фестиваля призывают желающих посмотреть на скульптуры сделать это в пятницу вечером, поскольку погода может сильно повлиять на их сохранность и внешний вид.

А вот как Фестиваль ледовых скульптур в Елгаве выглядел в прошлом году: