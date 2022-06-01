ФОТО. В Елгаве началось создание крупнейшего в Балтии Парка песчаных скульптур Summer Signs 2022

На этой неделе 17 профессиональных скульпторов из 10 стран приступили к работе над крупнейшим в Балтии Парком песчаных скульптур Summer Signs 2022 на Почтовом острове в Елгаве. Скульпторы продолжат создавать скульптуры до 13:00 3 июня, когда они будут представлены на рассмотрение жюри, сообщили Тургиду организаторы мероприятия.

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Для посетителей Парк песчаных скульптур Summer Signs 2022 откроется 4 и 5 июня. В создании скульптур принимают участие художники из 10 стран: Чехии, Испании, Украины, Канады, Турции, Болгарии, Монголии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Божественная пропорция или золотое сечение; великолепие традиционных венецианских масок; интерпретация картины Пабло Пикассо "Герника"; научный центр в Канаде, построенный в виде снежинок; хамелеон, меняющий цвет под воздействием окружающей среды; современные технологии – именно такие замечательные, удивительные и вдохновляющие произведения искусства создадут скульпторы Парка песчаных скульптур в этом году.

Так, например, авторы демо-скульптуры Парка песчаных скульптур, самые титулованные в мире скульпторы по льду и песку Карлис и Майя Иле изобразят с помощью песка произведение Микеланджело "Оплакивание Христа" или "Ватиканская Пьета". Карлис Иле говорит о выбранной работе: "Создание этой скульптуры — особый вызов. "Оплакивание Христа" — очень сложная, очень изысканная скульптура из мрамора, которую в принципе невозможно перенести на песок. Больше всего я хочу создать вещь, которая была бы схожа с оригиналом по эмоциональному восприятию, а не просто идентичную копию скульптуры".

Парк песчаных скульптур на Почтовом острове будет открыт с 10:00 до 17:00 4 и 5 июня. В течение этого времени для детей будут запланированы разнообразные мероприятия, в том числе мастер-классы по мыльным пузырям, пенные вечеринки и аттракционы. Оба дня о музыкальной атмосфере на Почтовом острове будет заботиться DJ Марекс Америкс.

В субботу, 4 июня, в 19:00 на острове выступит "Riga Reggae", а в 21:00 – Edavārdi. В воскресенье, 5 июня, в 20:00 посетителей порадует Иво Фоминс.

Билеты уже доступны во всех кассах Biļešu paradīze и на сайте bilesuparadize.lv. Стоит отметить, что если вы решите купить билеты до 3 июня, то они обойдутся вам дешевле.