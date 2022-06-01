ФОТО. В Елгаве началось создание крупнейшего в Балтии Парка песчаных скульптур Summer Signs 2022
Foto: Raimonds Subatovičs

На этой неделе 17 профессиональных скульпторов из 10 стран приступили к работе над крупнейшим в Балтии Парком песчаных скульптур Summer Signs 2022 на Почтовом острове в Елгаве. Скульпторы продолжат создавать скульптуры до 13:00 3 июня, когда они будут представлены на рассмотрение жюри, сообщили Тургиду организаторы мероприятия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для посетителей Парк песчаных скульптур Summer Signs 2022 откроется 4 и 5 июня. В создании скульптур принимают участие художники из 10 стран: Чехии, Испании, Украины, Канады, Турции, Болгарии, Монголии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Божественная пропорция или золотое сечение; великолепие традиционных венецианских масок; интерпретация картины Пабло Пикассо "Герника"; научный центр в Канаде, построенный в виде снежинок; хамелеон, меняющий цвет под воздействием окружающей среды; современные технологии – именно такие замечательные, удивительные и вдохновляющие произведения искусства создадут скульпторы Парка песчаных скульптур в этом году.

Так, например, авторы демо-скульптуры Парка песчаных скульптур, самые титулованные в мире скульпторы по льду и песку Карлис и Майя Иле изобразят с помощью песка произведение Микеланджело "Оплакивание Христа" или "Ватиканская Пьета". Карлис Иле говорит о выбранной работе: "Создание этой скульптуры — особый вызов. "Оплакивание Христа" — очень сложная, очень изысканная скульптура из мрамора, которую в принципе невозможно перенести на песок. Больше всего я хочу создать вещь, которая была бы схожа с оригиналом по эмоциональному восприятию, а не просто идентичную копию скульптуры".

Парк песчаных скульптур на Почтовом острове будет открыт с 10:00 до 17:00 4 и 5 июня. В течение этого времени для детей будут запланированы разнообразные мероприятия, в том числе мастер-классы по мыльным пузырям, пенные вечеринки и аттракционы. Оба дня о музыкальной атмосфере на Почтовом острове будет заботиться DJ Марекс Америкс.

В субботу, 4 июня, в 19:00 на острове выступит "Riga Reggae", а в 21:00 – Edavārdi. В воскресенье, 5 июня, в 20:00 посетителей порадует Иво Фоминс.

Билеты уже доступны во всех кассах Biļešu paradīze и на сайте bilesuparadize.lv. Стоит отметить, что если вы решите купить билеты до 3 июня, то они обойдутся вам дешевле.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Фестиваль песчаных скульптур в Елгаве Елгава
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?