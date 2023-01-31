ФОТО. В Елгаве началось создание ледяных скульптур к предстоящему фестивалю
Foto: Raimonds Subatovičs

30 января в Елгаве 30 художников из 12 стран приступили к работе над созданием скульптур для 24-го конкурса Международного фестиваля ледовых скульптур. На Почтовом острова в течение трех дней появятся 15 командных скульптур на тему "Древние божества".

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В создании скульптуры каждой команды участвуют два художника, которые представили организаторам общий эскиз при подаче заявки на участие в фестивале. Интерпретируя тему фестиваля этого года "Древние божества", скульпторы из Индонезии, Монголии, Чехии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Ирландии, Украины, Польши, Литвы и Латвии "оживят" таких персонажей, как Минотавр, Перкунас, Зеленая Тара, Шаман и других божеств и мифологических существ, которые существуют в культуре разных народов.

Для создания командных скульптур участники конкурса используют две большие глыбы льда размером 210х110х50 сантиметров каждая, либо две тонны специально замороженного пищевого льда без пузырьков воздуха, который тает гораздо медленнее, чем лед, встречающийся в природе.

Каждая командная скульптура создается в индивидуальной палатке, чтобы на нее меньше влияла погода. Скульпторы продолжат создавать коллективные скульптуры до вечера 1 февраля.

Для посетителей фестиваль в Елгаве откроется 3 февраля. В предварительной продаже (до 2 февраля) билеты можно купить дешевле. Стоимость билета для взрослых – 7 евро; для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – 4 евро. Также доступны семейные билеты (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 ребенка) и билеты с "Семейной картой 3+", цена в предварительной продаже – 15 евро.

С 3 февраля входной билет будет стоить 10 евро для взрослых; 5 евро для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов, а цена семейного билета составит 20 евро. Вход на фестиваль для детей до семи лет – бесплатный.

В дни фестиваля кассы будут работать в трех местах – на Почтовом острове, у Студенческого театра и в начале бульвара Я. Чаксте на улице Лиелас, а также на самой большой парковке – на поляне напротив Елгавского дворца. Расплатиться банковскими картами можно во всех пунктах продажи билетов.

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