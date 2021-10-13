ФОТО. В гостях у сказки: Прогулка по осеннему дендрарию Лачупите
Foto: Kolāža

Несомненно, Лачупитский дендрарий наиболее красив в конце мая-начале июня, когда здесь вовсю цветут рододендроны, но и осень в этом сказочном месте имеет свое очарование.

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Дендрарий Лачупите основан в 1959 году Игорем Меднисом, который начал высаживать в приморском лесу нехарактерные для этого места растения.

Меднис был строительным инженером, помогавшим строить заводы по всему Союзу. Из каждой такой командировки мужчина привозил разнообразные саженцы и семена и высаживал их в Лачупите.

Но первым деревом, которое посадил основатель дендрария, стало ореховое дерево из сада архитектора Карлиса Земдеги. Благодаря мягкому климату этого места - недалеко от моря, в долине речушки Лачупите - многие растения здесь хорошо прижились.

ФОТО. В гостях у сказки: Прогулка по осеннему дендрарию Лачупите
Foto: Privātais arhīvs

Меднис посвящал дендрарию все свое свободное время и создал значительную коллекцию деревьев и кустарников. Они попали в Лачупите из 68 разных мест, расположенных как в Латвии, так и за ее пределами.

Площадь парка составляет 7,2 гектара, и здесь растет 60 видов хвойных деревьев и около 250-300 видов лиственных деревьев.

ФОТО. В гостях у сказки: Прогулка по осеннему дендрарию Лачупите
Foto: Privātais arhīvs

В начале нынешнего года в Лачупите в рамках проекта, реализуемого обществом Moirunams, были созданы разнообразные зоны отдыха и развлечений, а также проложены деревянные дорожки и мостики. Кроме того, в Лачупите установили новые информационные таблички, а в некоторых местах установлены ограждения. Также в дендрарии появились 12 вырезанных из дерева фигурок и знаков.

ФОТО. В гостях у сказки: Прогулка по осеннему дендрарию Лачупите
Foto: Privātais arhīvs

Добраться до этого места просто. Езжайте по Талсинскому шоссе и остановитесь за Клапкалнциемсом: вы сразу поймете, где конкретно - здесь всегда стоит 10-15 автомобилей. Оставьте машину на обочине примерно в 150 метрах от поселка, возле указателя (Lāčupītes dabas taka) сверните направо, на лесную дорогу, ведущую в сторону моря. Перейдите по мостику через речку, возле информационного стенда сверните налево и пройдите еще 150 метров — далее начинается дендрарий.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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