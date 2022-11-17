ФОТО. В историческом парке Кемери выпал первый снег

17 ноября в Юрмале можно было наблюдать первые признаки зимы в этом году – в историческом парке Кемери выпал первый снег.
Первый снежный покров накрыл остров Любви, мосты, скамейки, деревья и кусты, создав романтическое настроение на всей территории исторического парка Кемери.
Отреставрированный и перестроенный исторический парк Кемери, площадью 20 гектар – отличное место для длительных прогулок и осмотра исторической архитектуры – павильонов, ротонд и двенадцати мостов, пересекающих реку Вершупите, протекающую через парк. Парк в Кемери — старейший и самый большой в Латвии за пределами Риги.
Снег запечатлел фотограф Юрмальского самоуправления Артис Вейгурс.