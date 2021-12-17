ФОТО. "В каждом человеке есть ангел". В Даугавпилсе можно увидеть коллекцию фигурок ангелов
Foto: Privātais arhīvs

В Даугавпилсском краеведческом и художественном музее проходит выставка коллекционера и сотрудницы Даугавпилсского музея Вии Тенисс "Под крылом ангела". В коллекции собраны фигурки ангелов из разных стран Европы, а основная идея, о которой говорит сама Вия – стать ангелом для другого человека.

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Родина Вии Тенисс – Юрмала, однако уже в раннем детстве её родители переехали в Даугавпилс и детство Вии проходило как у восхитительных бабушки с дедушкой, где она наслаждалась шумом моря и зелёными объятиями соснового бора, так и в Даугавпилсе, где начались школьные годы. Затем следовало обучение в институте и у неё самой появилась семья, рассказывается на сайте музея.

"Я купила первого ангела пятнадцать лет назад, – рассказывает сама Вия. – И они начали ко мне "приходить": кого-то я купила в Латвии, другие приехали из-за границы, кого-то подарили. Есть фигурки из Норвегии, Литвы, Эстонии, Хорватии, Словакии".

Прося вспомнить интересный рассказ об ангелочках, она вспоминает: "Муж подарил мне ангела в шляпе в светло-коричневую полоску. В тот день родился мой внук и мне из роддома пришла фотография – оказывается, у него была такая же шапочка!"

Вия Тенисс работает в музее, курирует музейные экспозиции и выставки – это прекрасная работа, потому что можно гулять и разговаривать с людьми. Когда они обсуждали с руководителем художественного отдела музея, какую выставку создать на Рождество, Вия упомянула, что у нее есть коллекция ангелов. Не очень большая – всего 180 ангелов. Но руководитель решил – создаем выставку! И все получилось очень красиво.

Вия хотела бы добавить в свою коллекцию "профессиональных ангелов" - ангела в роли учителя, повара или врача. "Пока у меня есть только ангел-трубочист, хотя другие говорят, что это у него просто черная шляпа", – улыбается коллекционер.

Также в рамках выставки проводился конкурс детского рисунка "Истории ангелов". Их задачей было нарисовать или создать своего ангела, запечатлеть его на фото и прислать музею в цифровом формате до 5 декабря. Полученные работы опубликованы на страничке Facebook Даугавпилсского краеведческого и художественного музея, где до 9 января 2022 года проходит голосование за призы зрительских симпатий.

Во время выставки вы также можете принять участие в благотворительной акции, организованной музеем, жертвуя сладости (по возможности упакованные) или самодельные изделия клиентам Учреждения социального ухода (пансионата) Даугавпилсской психоневрологической больницы с тяжелыми заболеваниями душевного здоровья.

19 декабря в 13:00 дети с родителями и родственниками смогут прийти на мастер-класс по созданию ангелов.

Выставка продлится до 16 января. Вход бесплатный. Время работы со вторника по субботу с 13 до 17 часов и по выходным с 12 до 16 часов. Мероприятие проходит в зеленом режиме. Вход возможен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, действующего свидетельства о вакцинации или болезни против Covid-19 или отрицательного результата теста (не старше 72 часов).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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