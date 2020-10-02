ФОТО. В Кемери завершилась реконструкция старинной водонапорной башни

В Юрмале завершилась реставрация 91-летней водонапорной башни: был полностью восстановлен ее исторический облик, а также – на высоте 42 метров – оборудована смотровая площадка.

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К весне планируется также оборудовать в башне постоянную экспозицию, рассказывающую об истории курорта Кемери. Водонапорная башня и отреставрированный культурно-исторический парк Кемери, площадью 20 гектаров, откроют свои двери для посетителей следующей весной, сообщила глава отдела по связям с общественностью Юрмальской городской думы Зане Лейте.

Водонапорная башня Кемери – памятник архитектуры национального значения и единственная водопроводная башня в Латвии, которая помимо сохранения своей основной функции – обеспечение услуг водопровода – будет работать в качестве общедоступной смотровой башни.

Foto: Artis Veigurs

Строительные работы на башне завершены и сейчас в ней обустраивают музейную экспозицию, которая – по плану – откроется весной будущего года. На первом этаже башни разместится туристический информационный пункт, на второй – экспозиция, рассказывающая об истории курорта Кемери, а на третьем этаже и на крыше башни появятся смотровые площадки.

Кроме того, с конца прошлого года в Кемери ведутся масштабные реставрационные работы по восстановлению парка. Реконструируются 12 мостиков через речку Вершупите, причем на 11 из них основные строительные работы уже завершились. Также продолжается реставрация ротонды на "Острове любви" – проходят работы по усилению и восстановлению поврежденных конструкций, выполняется гидроизоляция фундамента и очищается фасад.

Практически завершена реконструкция павильона у сероводородного источника. В ближайшее время планируется начать реставрацию памятника основателям и руководителям курорта Кемери. В парке также были посажены более 5000 ярких роз и гортензий, а также более 19 тысяч многолетних растений.

Foto: Artis Veigurs

Русло Вершупите будет очищено и углублено, берега реки – укреплены, а также завершится реновация сквера с расположенным в нем памятником Tautas deja. На всей территории парка активно прокладывают дорожки и инженерные коммуникации.

Наряду с ремонтом Кемерского парка проходит реорганизация и прилегающих улиц. Кроме того возле водонапорной башни была простроена автостоянка.

Средства для развития Кемери самоуправление города Юрмалы привлекло в рамках трех различных проектов Европейского фонда регионального развития (ERDF). Общая стоимость проектов составляет 12,25 миллиона евро, из них софинансирование ERDF - 7,63 миллиона евро. Строительный проект реставрации исторического парка Кемери разработан SIA "Livland Group", реставрационные работы парка осуществляет полное товарищество "RERE BMV".