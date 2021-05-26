ФОТО. В Кулдиге планируют построить смотровую вышку и канатную дорогу через Венту
Foto: Publicitātes attēli

В конце мая в Twitter появилась новость о строительстве в Кулдиге смотровой башни и канатной дороги через Венту, которые должны быть готовы в первой половине следующего года. Руководитель Агентства развития Кулдиги Даце Шеле подтвердила информацию о том, что была подана заявка на госфинансирование данного проекта, но конкретные сроки его реализации пока не определены.

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Когда-то в Парвентском парке Кулдиги, в природном парке "Долина Венты" (Ventas ieleja) уже стояла деревянная смотровая башня, довольно скромная, но пользовавшаяся большой популярностью у гостей и жителей города. К сожалению, время башню не пощадило и в какой-то момент ее пришлось демонтировать.

По словам Шеле, вскоре после этого, в 2017 году, был объявлен конкурс на создание новой, более прочной и современной смотровой башни, в котором победило предприятие SIA MAAJA.

В итоге был создан совместный проект, в котором нижняя часть башни представляет собой нечто тропу, плавно поднимающуюся к вертикальной части сооружения. Это сделано специально для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли, не поднимаясь на саму башню, осмотреть Кулдигу с края склона (его высота – 2,5 метра), на котором расположится смотровая башня.

ФОТО. В Кулдиге планируют построить смотровую вышку и канатную дорогу через Венту
Foto: Publicitātes attēli

Кроме того, башню было решено "подвинуть" ближе к старому мосту и обрыву – это позволит получить лучший вид на город и более безопасное место для возведения канатной дороги. Также в планах города – подсвечивать башню по ночам.

На данный момент инфраструктура вокруг предполагаемого места возведения башни уже частично построена – проложена пешеходная дорожка до нужно места, а около моста будут созданы новые парковки для автомобилей.


Основная проблема, по которой запланированное строительство еще не завершено – недостаток средств. По словам Шеле, Кулдига подала заявку на государственную финансовую поддержку в размере 85 процентов от стоимости строительства и, будет ли ответ положительным, станет известно в ближайший месяц.

А пока можно посмотреть на то, как после строительства башни, будет выглядеть берег Венты.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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