ФОТО. В Кулдиге планируют построить смотровую вышку и канатную дорогу через Венту

В конце мая в Twitter появилась новость о строительстве в Кулдиге смотровой башни и канатной дороги через Венту, которые должны быть готовы в первой половине следующего года. Руководитель Агентства развития Кулдиги Даце Шеле подтвердила информацию о том, что была подана заявка на госфинансирование данного проекта, но конкретные сроки его реализации пока не определены.

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Когда-то в Парвентском парке Кулдиги, в природном парке "Долина Венты" (Ventas ieleja) уже стояла деревянная смотровая башня, довольно скромная, но пользовавшаяся большой популярностью у гостей и жителей города. К сожалению, время башню не пощадило и в какой-то момент ее пришлось демонтировать.

По словам Шеле, вскоре после этого, в 2017 году, был объявлен конкурс на создание новой, более прочной и современной смотровой башни, в котором победило предприятие SIA MAAJA.

В итоге был создан совместный проект, в котором нижняя часть башни представляет собой нечто тропу, плавно поднимающуюся к вертикальной части сооружения. Это сделано специально для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли, не поднимаясь на саму башню, осмотреть Кулдигу с края склона (его высота – 2,5 метра), на котором расположится смотровая башня.

Foto: Publicitātes attēli

Кроме того, башню было решено "подвинуть" ближе к старому мосту и обрыву – это позволит получить лучший вид на город и более безопасное место для возведения канатной дороги. Также в планах города – подсвечивать башню по ночам.

На данный момент инфраструктура вокруг предполагаемого места возведения башни уже частично построена – проложена пешеходная дорожка до нужно места, а около моста будут созданы новые парковки для автомобилей.

Kuldīgā līdz nākamā gada pirmajai pusei tiek plānots izbūvēt skatu torni un trošu ceļu nobraucienam pār Ventu.

Manuprāt, diezgan oriģināls un mūsdienīgs projekta arhitektoniskais risinājums pic.twitter.com/WJ6XMJAuXP — Transportbūvju inženieris (@TInzenieris) May 19, 2021



Основная проблема, по которой запланированное строительство еще не завершено – недостаток средств. По словам Шеле, Кулдига подала заявку на государственную финансовую поддержку в размере 85 процентов от стоимости строительства и, будет ли ответ положительным, станет известно в ближайший месяц.

А пока можно посмотреть на то, как после строительства башни, будет выглядеть берег Венты.