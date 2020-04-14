ФОТО: В Кулдиге весна — "вимба" снова начала прыгать через "румбу"

В Кулдиге начинается ежегодное весенние "шоу" — рыба рыбец (сырть) поднимается по Венте и пытается "запрыгнуть" на верхнюю часть водопада. Удается это единицам, но зрелище все равно завораживающее.

Это происходит столетиями, рыбу на самом широком в Европе водопаде (249 метров) с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 лет назад. Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста.

Обычно в это время года в Кулдиге проходит Праздник летающей рыбы, посвященный попыткам рыбы преодолеть водопад. В этом году он был запланирован на 25 апреля, но, из-за ситуации с коронавирусом в Латвии, его отменили. Однако власти Кулдиги призывают всех желающих остаться дома и наблюдать за прыжками рыбы с помощью онлайн-камеры (ЗДЕСЬ).

При этом местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно.

Кстати, рыба "напрыгивает" в Кулдиге на "румбу" дважды в год — не только весной, в апреле, но и осенью, в ноябре, когда вверх по Венте идут лососевые. Но об осеннем "природном шоу" мало кто знает.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых мест можно ознакомиться ЗДЕСЬ.