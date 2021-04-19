ФОТО: В Кулдиге весна — "вимба" снова начала прыгать через "румбу"
Foto: Sandris Kuzmickis

Весна в Кулдиге без рыбы не наступает. В конце апреля на Венте начинается ежегодное весеннее "шоу" – рыба рыбец (сырть) поднимается по Венте и пытается "запрыгнуть" на верхнюю часть водопада.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это происходит столетиями, рыбу на самом широком в Европе водопаде (249 метров) с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 лет назад. Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста.

При этом местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно.

Кстати, рыба "напрыгивает" в Кулдиге на "румбу" дважды в год — не только весной, в апреле, но и осенью, в ноябре, когда вверх по Венте идут лососевые. Но об осеннем "природном шоу" мало кто знает.

Эти замечательные фотографии сделал фотограф Сандрис Кузьмицкис, который поделился красивыми снимками с читателями "Тургида".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Кулдига Курземе Kuldīga Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?