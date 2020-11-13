ФОТО. В Курземе появились четыре новые природные тропы, на которых можно отлично провести выходные

В конце октября завершились работы по строительству четырех новых природных троп в Курземе: малого круга природной тропы Жибгравас в Алсунге "Mazātak", тропы Дзелею в Калетском лесопарке "Priediens", аллеи Пиладжи у замка в Казданге и дополнительного участка тропы парка в Казданга. По всем этим тропам, по словам руководителя проектов Курземского региона планирования Алисе Лусе, могут легко пройти даже люди в инвалидных колясках.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Малый круг природной тропы в Алсунге – это продолжение существующей тропы Жибгравас, которая из-за особенностей рельефа до сих пор была недоступна для людей с ограниченными возможностями. Природная тропа Жибгравас вьется вверх и вниз по впечатляющему ущелью, высота которого местами достигает 15 метров. По пути вам даже придется отмерить несколько крутых подъемов и спусков. Более подробно про тропу Жибгравас мы писали ЗДЕСЬ.

Теперь же у тех, кто хотел бы пройти по этой тропе, появилась возможность избежать сложных подъемов и выйти на часть тропы прямо из зоны отдыха пройтись по берегу живописной реки Каулиньупите.

Тропа Дзелею - это новая тематическая природная тропа в Калетском лесопарке "Priediens", где на данный момент проложены три тропы – грибная тропа, тропа животных и тропа лекарственных растений, на каждой из которых расположены разнообразные деревянные скульптуры. На тропе песен также установили несколько скульптур из дерева – змею, клеща, муравья, жука-оленя и дятла. Кроме того, на песенной тропе появилась и деревянная фигура улитки, которая считается символом Калетского лесопарка.

Рябиновая аллея (Pīlādžu aleja) около дворца в Казданге была создана в честь 100-летнего юбилея Латвии: здесь посадили 100 рябин (по 50 с каждой стороны дорожки). Кроме того, на прилегающей территории есть 15 своеобразных "остановок" – объектов окружающей среды, в том числе и разнообразных деревянных фигурок, расположенных по обе стороны аллеи. Часть из этих объектов – интерактивны, что особенно понравится маленьким детям.

В свою очередь в Каздангском парке были построены парковка и тропинки, позволяющие людям с ограниченными возможностями пройти по фантастическому пешеходному мосту через озеро, который соединяет обе части парка (Валатский парк и Шеферовскую рощу). Стоит заметить, что интересные тропы проложены не только по ближайшим окрестностям дворца, но и ведут дальше.

Парк был разбит в начале XIX века, занимает около 200 гектаров и считается крупнейшим в Латвии: в нем более 200 видов деревьев и кустарников и 150 видов птиц. ЗДЕСЬ мы рассказывали о прогулке по парку Каздангского дворца.

Все маршруты также оборудованы сухими туалетами, доступными для людей с ограниченными возможностями, различными тактильными объектами окружающей среды (деревянные скульптуры и познавательные элементы), скамейками и столами, дающими возможность в полной мере насладиться отдыхом на природе. В следующем году на тропах планируется установить указатели и стенды с информацией, которую можно будет прочитать тактильным способом.

Строительство и благоустройство природных троп осуществляется в рамках проекта CB786 "Доступность природы для всех"/NatAc, реализуемого Курземским регионом планирования при поддержке Программы Центрально-Балтийского региона на 2014–2020 годы в сотрудничестве с обществом инвалидов и их друзей "Apeirons".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.