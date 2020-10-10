ФОТО. В Латгалии появились четыре новых природных объекта, где можно хорошо провести время

С наступлением осени в северной Латгалии появилось несколько новых мест, где можно отлично погулять на природе и насладиться наступившей осенью.

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Не всех из этих объектов появились впервые. Так, например, в Балви после реконструкции был вновь открыт парк отдыха "Медвежий сад" (Lāča dārzs). Впрочем, к медведям этот парк не имеет никакого отношения. Его история началась в первой половине XIX века, когда напротив усадьбы Балви был разбит фруктовый сад, границы которого обозначили земляным валом, в а центре выкопали пруд. Позже владельцем сада стал полковник Карлис Лацис, по имени которого, собственно, и стали называть созданный в 1990-х годах парк отдыха. Но чтобы парк приобрел какую-то свою индивидуальность, для работы над ним пригласили нескольких скульпторов, которые создали на территории парка 23 огромные композиции из валунов. При этом основной темой этих композиций – опять же – стали отнюдь не медведи, а процесс развития времени и силы. Сейчас в саду находятся 49 валунов, зоны отдыха и несколько аттракционов.

В сентябре этого года в центре Ругайи был разбит дендрологический сад, где теперь растут разнообразные деревья и декоративные кустарники. Среди них пихта корейская, можжевельник чешуйчатый, сирень Мейера, черная сосна, бобовник альпийский, дуб красный, лиственница японская, белая осина, клены, спирея, рябина и каштаны.

Начиная с этих выходных, у всех, кто интересуется городом Виляка, появится уникальная возможность добраться до руин замка Мариенхаузен, расположенных на острове посередине озера Вилякас. Ранее для осмотра острова желающим требовалась лодка, но теперь берег с островом посередине озера соединяет понтонный мост. На острове расположены не только руины средневекового замка Мариенхаузен, но и пешеходная тропа вдоль берега острова, откуда вы можете насладиться прекрасным видом на озеро, узнать об истории Виляки и подышать свежим воздухом.

Четвертым местом, куда стоит наведаться, стал парк активного отдыха Zīdūņs в Малнаве в Карсавском крае. История этой части парка Малнавской усадьбы восходит к первой половине XIX века, когда увлеченный парковым искусством граф Шадурский высадил здесь множество деревьев (в том числе и экзотических) и устроил здесь отличное место для отдыха всей семьи. Парк представляет собой естественный лесной массив площадью 12 га с тремя типами троп: беговая тропа и тропа для нордической ходьбы, прогулочная тропа и естественная лесная тропа. Маршруты дополнены информационными стендами, на которых представлена информация как о самом парке, так и о важности естественного леса. Также здесь есть несколько мест отдыха и площадок для детей.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.