ФОТО. В Латвии появился новый веломаршрут "По бункерам Первой мировой войны"

В конце сентября в Латвии появился новый маркированный трансграничный маршрут, пересекающий территорию Латвии и Литвы: велосипедный маршрут №.790 "По бункерам Первой мировой войны".

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Во время Первой мировой войны линия фронта "Жизни и смерти" несколько лет проходила по территории Латвии и Литвы. По обе стороны от него была построена сложная система укреплений со рвами, траншеями и бункерами. Тысячи людей сражались и погибли здесь в ожесточенных боях, о чем свидетельствуют бесчисленные захоронения павших воинов.

Протяженность веломаршрута, который проходит как по Латвийской, так и по Литовской территории, составляет примерно 85 км. В Латвии маршрут проходит следующим образом: Медумское озеро – Старообрядческий молельный дом в Медуми – Римско-католическая церковь Святого Иоанна Крестителя в Медуми – Комплекс отдыха Saulesstari – Ресторан у Медумского озера – Парк и тропа Медуми – Египетская лютеранская церковь – Могила учителя Райниса Густава Базенера. Посмотреть маршрут на карте можно здесь.

Первая мировая война оставила неизгладимые шрамы не только в судьбах и сердцах людей, но и на нашей земле. До наших дней в лесах Медумской волости Аугшдаугавского края сохранились бесчисленные немецкие бетонные бункеры, склады пушек и муниции, окопы, могилы воинов, сражавшихся по обе стороны фронта.

Проезжая по этому маршруту, можно увидеть несколько сохранившихся бункеров, а также экспозиции Первой мировой войны в Медуми и Турмантасе (Литва), посвященные Первой мировой войне. Экспозиция в Турмантасе уже открыта и приглашает посетителей ознакомиться с интересными артефактами, экспонатами и свидетельствами Первой мировой войны. Экспозиция в Медуми ещё создается и будет открыта в феврале 2023 года.

Важно! Поскольку это трансграничный маршрут, и он пересекает территорию как Латвии, так и Литвы, напоминаем, что каждый человек должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, паспорт или ID-карту.