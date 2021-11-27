ФОТО. В Латвийском Этнографическом музее появилась Зимняя сказочная тропа

Сегодня, 27 ноября, в Латвийском этнографическом музее под открытым небом откроется "Зимняя сказочная тропа", где вы сможете повстречать героев из классических произведений латышской литературы и латышских народных сказок. Девиз сказочной тропы – "Да будет радость!".

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По словам представителей музея, все сказки, героев которых посетители встретят на тропе, относятся к тому же периоду, к которому относится и экспозиция музея – то есть до 1930-х годов. Здесь, например, можно будет увидеть героев сказок Вилиса Плудониса "Заячья банька" и "Гномы и дед-лесовик".

Гномы, зайцы, мышки, белая кошка и мышки – все сделаны из натуральных материалов: сена, соломы, банных веников, натуральной шерсти, пряжи, джутовых мешков, шнуров и дерева.

Латвийский этнографический музей под открытым небом - один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Он занимает площадь 87 гектаров и включает 114 старинных построек со всех регионов Латвии. В музее постоянно ведутся коллекционные, учебные, исследовательские и реставрационные работы. В 2024 году музей отметит свое столетие.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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