ФОТО. В Лиепае отметили Праздник моря

В минувшую субботу жители Лиепаи и гости города с размахом отметили Праздник моря, который начался утром и продолжался до позднего вечера.
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Центральным местом проведения праздника стал Приморский парк и пляж.
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