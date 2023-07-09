ФОТО. В Лиепае отметили Праздник моря
Foto: DELFI

В минувшую субботу жители Лиепаи и гости города с размахом отметили Праздник моря, который начался утром и продолжался до позднего вечера.

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Центральным местом проведения праздника стал Приморский парк и пляж.

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