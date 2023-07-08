ФОТО. В Лиепае прошел Парад кораблей и лодок

В преддверии Праздника моря в минувшую пятницу в Лиепае, на Торговом канале прошел ставший уже традиционным Парад лодок и кораблей.
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Парад открывали более крупные корабли, а затем плавательные средства для отдыха на реках и озерах.
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