ФОТО. В Лиепае прошел Парад кораблей и лодок
Foto: DELFI

В преддверии Праздника моря в минувшую пятницу в Лиепае, на Торговом канале прошел ставший уже традиционным Парад лодок и кораблей.

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Парад открывали более крупные корабли, а затем плавательные средства для отдыха на реках и озерах.

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