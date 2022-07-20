ФОТО. В Лиепайском порту побывало круизное судно Balmoral
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Вчера, 19 июля, в Лиепайском порту пришвартовалось построенное в 1988 году круизное судно Balmoral. Это уже третий круизный лайнер, посетивший Лиепаю в этом году. Ожидается, что в августе в Лиепаю также зайдут три круизных лайнера.

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Balmoral отправилось в путь из столицы Шотландии Эдинбурга 16 июля. На борту корабля находятся 667 пассажиров, большинство из которых воспользовались обширным экскурсионным предложением и возможностью познакомиться с Лиепаей во время неспешных прогулок. На этот раз также была предложена возможность познакомиться с культурным и историческим наследием региона и отправиться в Руцаву.

Круизы Balmoral нацелены на британский рынок, поэтому большинство пассажиров — резиденты Великобритании, но есть и пассажиры из Японии, Австралии и других стран. Круизный лайнер был построен 30 лет назад в Германии, но тщательно обслуживался и ремонтировался. Всего на корабле 11 палуб и широкий спектр развлечений. Во время текущего круиза лайнер зайдет в 7 городов.

Круизный лайнер вышел из Лиепаи вечером 19 июля и направился на остров Сааремаа в Эстонии. 21 июля Лиепайская гавань примет очередной круизный лайнер Seven Seas Splendor.

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