ФОТО. В Лудзе открылся самый длинный в Латвии понтонный мост

Начиная с 7 июля в Лудзе можно прогуляться по понтонному мосту, который соединил набережную – улицу Маза Эзеркраста с лудзенским пляжем Radziņš. Длина нового пешеходного моста составляет чуть менее 300 метров, сообщается на сайте Лудзенского края.

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Строительство понтонного моста было давней мечтой, которая, по разным причинам, долгое время не могла осуществиться. Но в 2020 году Лудза победила в конкурсе "Самое дружественное самоуправление Латвии 2020" и – в качестве денежного приза – получила 25 000 евро. Самоуправление решило пустить эти средства на реализацию проекта по постройке понтонного моста плюс добавить недостающую сумму из бюджета.

Точная длина моста составляет 289 метров, и он является самым длинным понтонным мостом в Латвии. Кроме того, он стал новой туристической достопримечательностью города, при помощи которого можно не только перебраться на пляж, но и заняться наблюдениями за птицами.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.