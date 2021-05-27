ФОТО. В Марупе появилась "тарелка с хлопьями", по которой можно кататься на велосипеде

В Марупе завершилось строительство асфальтовой велотрассы Velosolutions, на которой были установлены различные инновационные элементы, в том числе уникальная асфальтовая чаша с рисунком в виде хлопьев для завтрака и клубники.

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Работы по строительству новой зоны активного отдыха рядом с марупской трассой BMX начались в конце прошлого года. Целью новой инфраструктуры стало создание среды, в которой и маленькие дети, и опытные велосипедисты и скейтбордисты чувствовали бы себя в безопасности и могли бы активно проводить свое свободное время, пропагандируя здоровый образ жизни и, заодно, приобретая новые навыки и способности.

Последние работы на трассе были завершены в мае этого года, и официально открыта она будет уже на этой неделе.

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Всего в Латвии построено 15 асфальтовых велодорожек Velosolutions, а во всем мире – около 300. Трасса в Марупе выделяется среди других проектов ярким дизайнерским элементом – граффити, созданной уличным художником Kiwie.

Создание "чаши" заняло у Kiwie три дня, и в сочетании с большим количеством белой грунтовки, чаша превратилась с настоящий большой отражатель. Сам же художник надеется, что это будет не единственный его рисунок подобного рода – в планах у Kiwie нарисовать еще несколько, например, с черникой. Кроме того, граффити с хлопьями входит в коллекцию нового проекта художника "Kiwie 1001".

Foto: Publicitātes foto

Новые велодорожки Velosolutions строятся также в Вангажи, Лиепае и Упесциемсе. Велотрек отличается специальным дизайном и состоит из асфальтовых горок, виражей и трамплинов. Трасса подходит для любого возраста и уровня подготовки и для различных видов транспорта: велосипедов, самокатов, роликовых коньков, скейтбордов. Строительство велопарков осуществляет местная компания We Build Parks.