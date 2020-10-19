ФОТО: В начале будущего года откроется крупнейший в Марупе ресторан
Foto: Publicitātes foto

В развиваемом Vastint Latvia проекте – офисном комплексе Business Garden Rīga – в начале будущего года распахнет двери крупнейший ресторан в Марупе и один из крупнейших в Пардаугаве – современный дневной ресторан “Brunch Garden” площадью 600 кв.м. Заведение предложит современную комбинацию классической кухни и стритфуда, выгодно совмещая здоровое питание и быстрое обслуживание.

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В отличие от классических обеденных заведений, его посетителям кроме предложения дня будут доступны бранч, или поздний завтрак, а также особые блюда от шеф-повара. В меню ресторана будет включен широкий ассортимент не только характерных для латвийской кухни, но и международных сезонных блюд.

Главная идея "Brunch Garden" – позволить посетителям насладиться высококлассным ресторанным сервисом, позавтракав или пообедав любимыми блюдами в приятной, окруженной садом атмосфере.

"Наша идея изначально заключалась в том, чтобы выйти за рамки формата классического обеденного кафе и превратить завтрак и обед в персонализированный опыт. Посетителям будут доступны и классический концепт бранча, и заранее подготовленное предложение дня, и особая возможность заказать блюдо Chef Special, которое будет готовиться для каждого индивидуально по образцу классических ресторанов", – рассказывает создатель ресторана и автор его интерьера Оскар Скара, многоопытный создатель нескольких популярных ресторанов.

ФОТО: В начале будущего года откроется крупнейший в Марупе ресторан
Foto: Publicitātes foto

Уникальность "Brunch Garden" будет заключаться в объединении превосходного вкусового опыта с эстетическим наслаждением, так как при создании ресторана особое внимание уделено его интерьеру. Концепт ресторана основан на идее зеленого сада, где может перевести дух и торопливый едок, и посетитель с более высокими запросами. Зеленую среду, наполненную разнообразными комнатными растениями и даже деревьями, дополнят дизайнерские акценты – цветная посуда, детали из дерева, бамбука и камня, призванные создать ощущение максимальной естественности и размыть границы между интерьером помещений и наружным пространством.

"Люди, завтракающие или обедающие в рабочие дни вне дома, изголодались по эстетичности, поэтому мы хотим внести изменения и акцентировать чистый вкус. В процессе приготовления еды мы отказались от любых искусственных усилителей вкуса, а используем только натуральные ингредиенты, чтобы придать блюду лучший возможный вкус", – поясняет O. Скара.

Ресторан "Brunch Garden" расположится на первом этаже офисного комплекса Business Garden Rīga на улице Малдугуню, 2 и будет одним из двух ресторанов "Brunch Garden" в Риге.

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