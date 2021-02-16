ФОТО. В Национальном ботаническом саду в Саласпилсе появилась тропа Снежной королевы

В Национальном ботаническом саду (NBD) в Саласпилсе появилось новое место для прогулок – тропа Снежной королевы. Длина тропы 200 метров и, если позволит погода, по ней можно будет с довольствием прогуляться.

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В ближайшие несколько дней теплой погоды не обещают, поэтому в NBD надеются, что с тропой ничего не случится. Тропа создана 11 февраля и уже успела привлечь внимание людей, которые с удовольствием задерживаются и фотографируют зимние произведения искусства, созданные сотрудниками ботанического сада.

Помимо тропы Снежной королевы, посетители Национального ботанического сада в Саласпилсе могут прогуляться по другим частям сада. А поклонники активного отдыха могут совместить осмотр достопримечательностей с катанием на беговых лыжах, ведь в окрестностях проходит живописная лыжная трасса. Тропа и NBD открыты для просмотра ежедневно с 9 до 18 часов.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.